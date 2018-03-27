В России объявили общенациональный траур из-за пожара в Кемерово

Траур будет объявлен по всей России 28 марта. По последним данным, в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 64 человека.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 28 марта 2018 года днем траура в России», — говорится в указе. В этот день, как уточняется в документе, на всей территории России будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телеканалам 28 марта предложено отменить развлекательные мероприятия и программы.

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Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей. По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.