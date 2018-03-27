При пожаре в Кемерово погиб 41 ребенок – родственники

Среди погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерово насчитали 41 ребенка.

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погиб 41 ребенок, свидетельствуют списки погибших, вывешенных в созданном родственниками жертв трагедии штабе.

Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, среди которых 41 несовершеннолетний, передает "Интерфакс".

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Члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, также подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово.

Еще один активист заявил о недостоверности распространяемой в сети информации о том, что тела прячут на местном хладокомбинате.

"Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?" - сказал он.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.