Российский ТЦ решил пропиариться на трагедии в Кемерово (фото)

Пост убрали по причине того, что в профиль стали поступать негативные отзывы о работе ТРЦ, пояснили в пиар-службе.

Представители саратовского торгового центра "Тау Галерея" опубликовали неоднозначную рекламу.

В то время как в кемеровском ТРК "Зимняя Вишня" произошел пожар, в котором погибли более 60 человек, саратовский ТЦ опубликовал пост, где сообщил своим посетителям о высокой безопасности здания, передает Ura.ru.

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"Тау любит вас и заботится о вашей безопасности!" — озаглавили рекламное сообщение в Instagram представители ТЦ "Тау Галерея". В тексте публикации они указали количество эвакуационных выходов здания и рассказали о системе пожаротушения и дымоудаления. Кроме того, в рекламе указано, что в ТЦ раз в квартал проводятся глобальная проверка работоспособности всех систем безопасности и учения по эвакуации.

В группе "ТРЦ "Тау Галерея" во ВКонтакте пользователи отреагировали резко негативно. "Постараюсь больше не приходить к вам в ТЦ из-за вашей аморальности… Вы совсем больные?.. Хочу увидеть, как вы сгорите к чертям", — написали пользователи в комментариях. Возможность комментировать оригинальное сообщение в Instagram отсутствует.

Через несколько часов представители ТЦ "Тау Галерея" удалили свой пост и принесли свои извинения. "Пиар в данной ситуации категорически недопустим", — написали они в следующем сообщении в Instagram. Пост убрали по причине того, что в профиль стали поступать негативные отзывы о работе ТРЦ, пояснили в пиар-службе.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.