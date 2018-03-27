Пожар в Кемерово: СМИ узнали, сколько детей погибло

Всего в результате пожара в ТЦ в Кемерово погибло 64 человека, 13 находятся в больницах.

Около сорока детей могли погибнуть при пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерово.

Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на информацию осведомленого источника.

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"По предварительным данным, поступающим с места трагедии, среди погибших в пожаре в ТЦ может быть около сорока детей",- сказал собеседник агентства. Пока издание не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.