Пожар в Кемерово: СМИ узнали, сколько детей погибло
Около сорока детей могли погибнуть при пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерово.
Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на информацию осведомленого источника.
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"По предварительным данным, поступающим с места трагедии, среди погибших в пожаре в ТЦ может быть около сорока детей",- сказал собеседник агентства. Пока издание не располагает официальным подтверждением этой информации.
Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.
По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.
На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.