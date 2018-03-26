Премьер Чехии назвал российских дипломатов "незадекларированными разведчиками"

Он также отверг обвинения российской стороны в том, что "Новичок" производится на чешской территории.

Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что в связи с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери будут высылать не российских дипломатов, а "незадекларированных разведчиков".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

"Уже само по себе обозначение "дипломат" (в связи с разговорами о высылке) неправильное. На самом деле это люди, которых называют "незадекларированными разведчиками". В Чехии их, вроде бы, больше всего в Европе", - написал Бабиш.

По его словам, люди заблуждаются, если думают, что "незадекларированные разведчики" делают что-то хорошее для Чехии.

"Хотя она (Великобритания) и выходит из состава Евросоюза, мы должны все сделать для того, чтобы Европа осталась сильной и единой. К тому же Британия является видным членом НАТО и, с точки зрения европейской и трансатлантической безопасности — важным партнером для Чехии. Так что, повторяю, Британию мы должны поддержать", - подчеркнул Бабиш.

Он также отверг обвинения российской стороны в том, что "Новичок" производится на чешской территории.

Читайте такжеМИД четырех стран вызвали российских послов

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Ранее сегодня послов России вызвали в МИДы Латвии, Литвы, Эстонии.

На саммите ЕС, который завершился 23 марта, страны Евросоюза выступили в поддержку Великобритании. Некоторые страны, в том числе Польша, рассматриват возможность высылки российских дипломатов.