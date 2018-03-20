В Белом доме уверяют, что Трамп будет сохранять жесткую позицию в отношении РФ в вопросе санкций

В то же время в Соединенных Штатах хотят сохранять диалог с Российской Федерацией.

В Белом доме уверяют, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет сохранять жесткую позицию в отношении Российской Федерации в вопросе санкций.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге в Вашингтоне, который транслировался на сайте администрации президента США.

Она сказала, что в настоящее время нет четкой даты относительно возможной встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Нет конкретных планов, согласованных на данный момент, но мы продолжим поддерживать диалог с Россией, продолжим говорить о некоторых взаимных интересах, которые мы имеем, касается ли это Северной Кореи, Ирана и особенно, как президент подчеркнул сегодня - снижения напряжения, когда речь идет о гонке вооружений, что очевидно является важным для обоих лидеров», - сообщила Сандерс.

При этом она отметила, что Соединенные Штаты продолжат придерживаться текущей позиции в отношении РФ.

«Мы собираемся продолжать сохранять позицию, которая у нас была, и быть жесткими, когда это необходимо. В то же время мы хотим продолжать поддерживать диалог для того, чтобы мы могли работать над некоторыми темами, которые касаются обеих стран, и продолжим делать это, и в то же время продолжим быть жесткими в ряде дел, включая санкции в отношении России, восстановление нашей армии, и экспортировать энергетические ресурсы, что не хорошо для России», - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщал УНИАН, Трамп сегодня в телефонном разговоре поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ. После звонка глава Белого дома заявил, что встретится с Путиным в недалеком будущем.