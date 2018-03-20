Настя Рыбка получила иск: олигарх Дерипаска отрицает, что был соблазнен ею (видео)

11:45, 20 марта 2018
Мир
945
/ Фото instagram.com/nastya_rybka.ru

В иске говорится, что информация о том, что Вашукевич являлась любовницей миллиардера, не соответствует действительности, а распространением фотографий с Дерипаской Алекс Лесли и Настя Рыбка занимались лишь для того, чтобы "удовлетворить обывательский интерес" и прорекламировать свои курсы по соблазнению.

Читайте такжеАгенты ФБР хотели встретиться с российской проституткой Настей Рыбкой в тюрьме Бангкока

Настя Рыбка - звезда таблоидов, которая прославилась скандальными фото и откровениями о сексуальных отношениях с миллиардером Олегом Дерипаской и чиновниками из Кремля. Развлечения и секс на яхте с олигархом и вице-премьером России привели к холодному тюремному полу. Настю Рыбку и ее компанию задержали в Таиланде, посадили в следственный изолятор. Повод - незаконное ведение бизнеса. Настя проводила секс-тренинги на элитных курортах и учила завоевывать сердца и кошельки олигархов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Олег Дерипаска#Настя Рыбка