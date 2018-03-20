Настя Рыбка получила иск: олигарх Дерипаска отрицает, что был соблазнен ею (видео)

Дерипаска назвал не соответствующей действительности информацию, что Настя Рыбка была его любовницей.

Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем иске к модели Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и ее "секс-наставнику" Александру Кириллову (Алексу Лесли) в качестве компенсации морального ущерба потребовал 2 млн руб. (около $34 тыс.) – по 1 млн руб. (порядка $17 тыс.) с каждого.

В иске говорится, что информация о том, что Вашукевич являлась любовницей миллиардера, не соответствует действительности, а распространением фотографий с Дерипаской Алекс Лесли и Настя Рыбка занимались лишь для того, чтобы "удовлетворить обывательский интерес" и прорекламировать свои курсы по соблазнению.

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Настя Рыбка - звезда таблоидов, которая прославилась скандальными фото и откровениями о сексуальных отношениях с миллиардером Олегом Дерипаской и чиновниками из Кремля. Развлечения и секс на яхте с олигархом и вице-премьером России привели к холодному тюремному полу. Настю Рыбку и ее компанию задержали в Таиланде, посадили в следственный изолятор. Повод - незаконное ведение бизнеса. Настя проводила секс-тренинги на элитных курортах и учила завоевывать сердца и кошельки олигархов.