Bloomberg: Кто-нибудь хочет российский сыр? Заменить импортные товары оказалось непростой задачей

В статье Ксении Галушко «Кто-нибудь хочет российский сыр? Заменить импортные товары оказалось непростой задачей», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что Николай Борисов, владелец трех итальянских ресторанов в Москве, был вынужден убрать сыр горгонзола и пармскую ветчину из меню, после того как в августе президент Владимир Путин запретил импорт некоторых продуктов.

«Можно приготовить пиццу, используя российский, но по вкусу она не будет похожа на итальянскую еду», сказал Борисов. «Когда мы думали, что хуже уже не могло быть, нам доказали обратное. Правительство принимает законы, один хуже другого».

Введенный в ответ на санкции Европейского Союза и США запрет на закупку некоторых видов мяса, овощей и молочных продуктов стал небольшим благом для нескольких частей российской экономики - производство сыра, например, резко поднялось на 17 процентов в сентябре, а производство мяса - на 12 процентов, согласно правительственным данным. Неблагоприятные последствия ощущают владельцы малого бизнеса, такие как Юлия Дзебан, которая управляет магазином деликатесов и вин в Москве, и их покупатели-гурманы.

«С точки зрения бизнеса, мне частично перекрыли кислород», говорит Дзебан, которая перестала продавать некоторые из ее любимых сыров, а также прошутто, фуа-гра, перепелов, утку и некоторые террины. «Вся итальянская кухня – ничто без моцареллы и пармезана. По крайней мере, они не отняли вино».

Импортные сыры составляли 30 процентов российского рынка до введения запрета, сказал министр сельского хозяйства Николай Федоров 9 октября. Около 15 процентов импорта рыбы и морепродуктов заблокированы санкциями, сказал он.

Сырная инфляция

Почти 80 процентов россиян поддерживают запрет, согласно августовскому опросу московского Левада-Центра. Как показал их отдельный опрос, рейтинг Путина вырос до 86 процентов в сентябре с 84 процентов в предыдущем месяце.

Тем не менее, последствия ощутимы в экономике из-за более высоких цен. Стоимость мяса и птицы резко поднялась на 16,8 процента в течение 12 месяцев до сентября, самый большой рост с июля 2009 года, в то время как цены на молочные продукты выросли на 16,2 процента, по данным Федеральной службы государственной статистики России.

Этот рост цен способствовал всплеску общей инфляции в России до 8 процентов в прошлом месяце, самой высокой за три года. Снижение стоимости рубля на 21 процент по отношению к доллару в этом году, что является результатом санкций, усугубило инфляцию из-за повышения стоимости импорта, не заблокированного Путиным.

Валюта подорожала на целых 5,1 процентов сегодня, согласно официальным данным Московской биржи, и в Москве обмен был на 3,2 процента дороже по курсу 41,8175 за доллар в 5:32 вечера.

Большинство предпочитает рокфор

Санкции США и ЕС против России были ответом на аннексию Крыма в марте и предполагаемую поддержку Россией восстания на востоке Украины. Европа может увеличить штрафы, если Россия в следующем месяце признает выборы в Донецкой и Луганской областях Украины, сообщила сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на анонимного чиновника ЕС.

Запрет на импорт стал шоком для Александра Крупецкого.

28-летний бывший программист, который открыл свой первый сырный магазин в Москве в июле, сказал, что никогда бы не подумал, что всего через месяц импорт большинства продуктов, которые он продает, станет незаконным. Он больше не может продавать рокфор, горгонзолу, сент агюр, таледжио, морбье и другие сыры. Российские производители сыра следуют рецептам популярных европейских продуктов, таких как сыр моцарелла и фета, изготавливая некоторые полутвердые сорта из коровьего молока, которые похожи на голландские сыры Гауда, говорит Крупецков.

Крупецков проводил дегустацию сыров из Израиля – страны, которой не коснулось продуктовое эмбарго Путина – в этом месяце, но он говорит, что большинство его клиентов предпочитают рокфор. Еще меньше, по его словам, им нравятся российские сыры, поскольку в «них сильно ощущается вкус добавок».

Борисов, управляющий ресторанами «Квартира 44», «Март» и «Mercato» в Москве, сказал, что он «запаниковал», когда впервые услышал о запрете на импорт продовольствия и быстро закупил непортящиеся продукты, такие как пармская ветчина, итальянская мука, вяленые томаты и оливки. Повышенный спрос вызвал рост цен, а поставки почти не увеличились, сказал он.

«Большие проблемы, скорее всего, начнутся после Нового года, когда у поставщиков закончатся товары и когда люди начнут употреблять больше мяса в течение зимы», – сказал он. «Мы должны держаться. Что еще мы можем сделать?»