Бывший советник Трампа отказался сотрудничать со следствием по "российскому делу"

Сэм Нанберг заявил, что не собирается давать показания по делу о российском вмешательстве в выборы.

Бывший политический консультант Трампа Сэм Нанберг заявил, что не намерен подчиняться повестке о даче показаний большому жюри присяжных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

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«Я не собираюсь сотрудничать, – сказал Нанберг. – С какой стати мне тратить 80 часов на разбор своих электронных писем». Речь идет о переписке с бывшими советниками Трампа Стивом Бэнноном и Роджером Стоуном, передает Голос Америки.

Расследование Мюллера было начато отчасти из-за выводов американских разведслужб о том, что Россия вмешивалась в выборы с целью помочь Трампу, который одержал неожиданную победу над демократом Хиллари Клинтон. Россия эти обвинения отвергает, Трамп заявляет, что никакого сговора между его предвыборным штабом и Кремлем не было.

Мюллер уже предъявил обвинения нескольким помощникам Трампа и 13 российским гражданам.

Нанберг в телефонном интервью MSNBC назвал направленную ему повестку «абсолютно нелепой» и решительно отверг подозрения о сговоре между Трампом и Россией. «Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией. Это совершенная нелепость считать, что Дональд Трамп вступал в сговор с Россией», – сказал Нанберг.

Нанберг начал работать с Трампом в 2011 году, когда тот еще занимался бизнесом, и таким образом стал одним из его первых политических советников, однако был уволен из предвыборного штаба в августе 2015 года, до начала самой активной фазы предвыборной кампании.