Все или ничего: игрок выиграл в покер и сразу удвоил куш на рулетке (видео)
15:57, 27 февраля 2018Мир
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Шарик для игрока запустил сам владелец казино.
Игрок поставил на черное / фото УНИАН
Известный игрок в покер Джейк Коди сыграл в рулетку, удвоив весь свой выигрыш.
Об этом сообщило издание Pokernews.
Британец выиграл в покерном турнире города Ноттингем 42 670 фунтов стерлингов. Это самый большой его выигрыш за последние три года, однако мужчина решил рискнуть и поставил его на черное в рулетке.
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Шарик для Коди запустил сам владелец казино. Когда шарик остановился на черной ячейке, болельщики начали кричать и поздравлять счастливчика.
В итоге Коди забрал 85 260 фунтов стерлингов. Видео с его выигрышем появилось на странице покерного сообщества в Facebookи набрало больше полумиллиона просмотров за сутки.
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