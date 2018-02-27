Все или ничего: игрок выиграл в покер и сразу удвоил куш на рулетке (видео)

15:57, 27 февраля 2018
Мир
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Игрок поставил на черное / фото УНИАН

Об этом сообщило издание Pokernews.

Британец выиграл в покерном турнире города Ноттингем 42 670 фунтов стерлингов. Это самый большой его выигрыш за последние три года, однако мужчина решил рискнуть и поставил его на черное в рулетке.

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Шарик для Коди запустил сам владелец казино. Когда шарик остановился на черной ячейке, болельщики начали кричать и поздравлять счастливчика.

В итоге Коди забрал 85 260 фунтов стерлингов. Видео с его выигрышем появилось на странице покерного сообщества в Facebookи набрало больше полумиллиона просмотров за сутки.

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Теги: #игрок покер рулетка