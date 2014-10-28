Бойцы курдской "Пешмерга" отбыли в Кобани на борьбу с джихадистами
Десятки бойцов «Пешмерга», курдских сил безопасности в Ираке, отбыли в город Кобани в Сирии, который сейчас находится в окружении боевиков группировки «Исламское государство».
Там они должны помочь сирийским курдам, которые противостоят исламистам, сообщает Радио Свобода.
На прошлой неделе власти иракского Курдистана согласовали решение о направлении для защиты Кобани 150 бойцов «Пешмерга».
В течение нескольких недель, военные самолеты коалиции под предводительством США наносят воздушные удары по позициям джихадистов в Кобани.
Читайте такжеКонтратака курдов выбила джихадистов из КобаниБоевики «Исламского государства» пытаются захватить Кобани на границе с Турцией с 2013 года. Во время последнего наступления, которое они начали в середине сентября, исламисты взяли под контроль окрестности этого города и ближние села.
По сообщению активистов, с этого времени здесь было убито более 800 человек.
Более 200 тысяч человек, преимущественно сирийские курды, убегая от исламистов, пересекли границу с Турцией.