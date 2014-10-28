Из-за пересыхания Байкала в России взлетели цены на электроэнергию

В России в первой ценовой зоне (Европа и Урал) цены снизились до годового минимума. Индекс равновесных цен за неделю составил 1041,93 руб. за 1 МВт ч, что ниже предыдущего недельного минимума 2014 года на 4%. В воскресенье был зарегистрирован суточный минимум 899,97 руб.

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Обычно в Сибири электроэнергия примерно на треть дешевле, чем в европейской части РФ (на 36% в 2013 году). Однако на прошлой неделе разница составила всего 3,65%, а 26 октября — 3,2% в обратную сторону, сообщает Коммерсант.

В "Совете рынка" объясняют снижение цен в европейской части РФ тем, что предложение электроэнергии там превышало спрос. Причина роста цен в Сибири в точности обратная — там падает предложение и растет спрос. В частности, предложение электроэнергии ГЭС сократилось на 15% по сравнению с предыдущей неделей. В "Системном операторе" уточняют, что проблема в маловодности ГЭС. На недостающие объемы задействовали ТЭС, чья электроэнергия дороже.

Осенью цены в Сибири растут почти всегда, но этот сезон выделяется. Водность Байкала и Ангары достигла 30-летнего минимума, ситуация схожа лишь с маловодным 1981 годом, говорят в "Иркутскэнерго".