Праздник весны: в Китае сегодня отмечают «лунный» Новый год (фото, видео)

Первый день нового года в Китае начинают с запуска фейерверков и сжигания благовоний, которые должны отпугнуть злых духов.

В Китае празднуют Новый год по лунному календарю, который называют также праздником весны. По всей стране проходят яркие карнавалы и концерты.

Читайте такжеВ День Святого Валентина в Днепре всех желающих "женили" на катке Согласно китайскому летоисчислению, 16 февраля наступает первый день нового 4761 года. В соответствии с традиционной схемой пяти стихий новый год будет земляным, а по схеме животного зодиака - пройдет под знаком Собаки.

Первый день нового года в Китае начинают с запуска фейерверков и сжигания благовоний. Считается, что фейерверки должны отпугнуть злых духов.

По традиции, в первый день Нового года китайцы ходят в гости к родственникам и друзьям, а также дарят близким подарки в красной обертке.

Напомним, 31 декабря прошлого года в Китае встречали новый год по григорианскому календарю. Жители Гонконга встретили Новый 2018 год на знаменитой гавани Виктория, где запустили праздничные салюты.