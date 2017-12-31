Китай встретил Новый год – в Гонконге запустили праздничные салюты (фото)

19:16, 31 декабря 2017
Мир
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Жители Гонконга встретили Новый 2018 год на знаменитой гавани Виктория, где запустили праздничные салюты.

Иллюстрация REUTERS

Новый год шагает по планете: в 18.00 по киевскому времени он пришел в Китай. Жители Гонконга встретили Новый 2018 год на знаменитой гавани Виктория, где запустили праздничные салюты.

Напомним, что Новый год уже встретили в островном государстве Республика Кирибати, расположенном в Тихом океане, в Новой Зеландии и в Австралии. 

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Теги: #Новый год#Новый 2018 год
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