Китай встретил Новый год – в Гонконге запустили праздничные салюты (фото)

Новый год шагает по планете: в 18.00 по киевскому времени он пришел в Китай. Жители Гонконга встретили Новый 2018 год на знаменитой гавани Виктория, где запустили праздничные салюты.

Напомним, что Новый год уже встретили в островном государстве Республика Кирибати, расположенном в Тихом океане, в Новой Зеландии и в Австралии.