Тофалары по две недели ждут вертолета в райцентр, пока Россия тратит миллиарды на войну

Из-за изолированности проблемой для жителей трех сел Тофаларии (место жительства тофов) является буквально все - от похорон и медосмотра до продуктов питания, говорится в репортаже Радио Свобода.

Так, недавно в этом регионе в 80 километрах от села Алыгджер в глухой тайге умер местный житель. Одиннадцать суток родственники умершего оберегали тело от диких зверей, пока шел сбор денег на вертолет для эвакуации, которую местные власти организовать отказались.

Все это время сын покойного просил местных и областных чиновников, полицейских, спасателей и прокуратуру помочь вывезти тело отца в районный центр для проведения экспертизы. Никто не помог. Пришлось одалживать у родственников и соседей 140 тысяч рублей, чтобы заплатить за вертолет.

Дело в том, что села Тофаларии – Нерха, Алыгджер и Верхняя Гутара –находятся в двухстах километрах от районного центра Нижнеудинск, дороги к ним нет, вокруг непроходимая тайга, а вертолет летает всего один раз в 10-15 дней.

Читайте такжеРоссия превращает Крым в гигантскую военную базу, меняя баланс в Средиземноморском регионеЧастота полетов зависит от того, сколько денег выделит правительство Иркутской области. В 2013 году из регионального бюджета было оплачено 134 рейса, а в 2014-м – только 91. Для тофов это самая большая проблема, особенно летом. В Нижнеудинске порой скапливается так много желающих улететь в Тофаларию, что очереди приходится ждать по две недели.

Валентина Кангараева прилетела в Нижнеудинск из Санкт-Петербурга, хотела побывать на своей малой родине, сходить на кладбище к родителям, и десять дней просидела на аэровокзале.

"Вы представляете, отпуск у меня уже заканчивается, и никак не улететь", – жалуется Валентина. Жителю Тофаларии Дмитрию Кангараеву в Нижнеудинске сделали операцию на сердце:

Читайте такжеРоссиянам не будут возвращать пенсионные накопления - деньги потратили на Крым"А теперь не могу обратно улететь. Остался снова. Тринадцать человек взяли, а мне места не хватило", – сетует Дмитрий.

По расчетам районных чиновников, в Тофаларию необходимо завозить около 900 тонн скоропортящихся продуктов в год. Вертолеты, арендуемые за счет областного бюджета, могут перевезти только 40 тонн.

​Но хотя какие-то продукты в магазинах и есть, многим тофам их не на что купить: они безработные. Если бы не традиционный промысел: охота на белку и соболя, изюбря, дикого оленя, дикого козла и кабана, а также добыча кедрового ореха и ягоды, вообще неизвестно, как бы выживали. Но и тут проблема: охотничьи патроны денег стоят.

Раньше была организация, которая централизованно покупала у тофов пушнину и дикоросы. Сейчас этой организации нет, и добытое охотниками скупают по заниженным ценам заезжие предприниматели.

Читайте такжеРоссия вложила в пропаганду девять миллиардов долларов - американский конгрессменС обучением детей тофов дела обстоят чуть лучше. В Алыгджере есть интернат и средняя школа, в двух других поселках – малокомплектные школы начального образования, в них учатся по 30-40 учеников.

"Здания чистенькие, но построенные еще при царе Горохе, туалеты, конечно, на улице, – рассказывает побывавший в Тофаларии Валерий Лукин. – Директора школ говорят, что учебниками они обеспечены полностью, но тетрадей и ручек в местных магазинах нет".