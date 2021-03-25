Премьер-министр Японии призвал общественность "быть полностью готовой к чрезвычайной ситуации".

В четверг, 25 марта, Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии.

Об этом говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, передает CNN.

Две ракеты малой дальности были выпущены из района Хамджу в провинции Южный Хамге в сторону моря, у восточного побережья КНДР. Они пролетели около 450 километров.

Совет национальной безопасности Сеула выразил "глубокую озабоченность" и заявил, что рассмотрит ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове в координации с США.

В свою очередь премьер-министр Японии Есихидэ Суга осудил запуск ракет Северной Кореей, расценивая этот прецедент как угрозу миру и безопасности "его стране". Также он напомнил, что это резолюциям Организации Объединенных Наций.

"Япония заявляет о своем серьезном протесте и решительно осуждает. Необходимо усилить мониторинг и наблюдение больше, чем раньше. Я провел экстренное заседание Совета национальной безопасности. Мы будем работать в тесном сотрудничестве со связанными странами, включая США и Южную Корею, и мы полны решимости защищать жизни людей и мирные средства к существованию", – сказал глава японского правительства.

Также Суга призвал общественность "быть полностью готовой к чрезвычайной ситуации".

Главные новости Украины и мира на утро 25 марта

Ракетные испытания КНДР

Северная Корея провела стрельбы ракетами малого радиуса действия - сразу после того, как резко осудила Вашингтон за военные учения с Южной Кореей.

Отношения Пхеньяна и Вашингтона в 2021 году

Ранее Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, озвучила резкое предупреждение в адрес администрации президента США Джо Байдена, потребовав у американской стороны «не распускать вонь».

Данное предупреждение прозвучало на фоне военных учений США и Южной Кореи, которые проводятся в урезанном формате, как штабная симуляция.

При этом в Белом доме сообщили, что несколько недель безуспешно пытались наладить контакт с Пхеньяном.

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Автор: Денис Прядко