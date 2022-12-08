Решение по еще 19 образцам планируют принять до конца года.

Семь образцов БПЛА украинского производства уже получило украинское войско. Еще около 20 заявок производителей рассматриваются.

"Раньше армия принимала к эксплуатации 1-2 образца БПЛА в год. Для сравнения: за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства", – сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам Резинкова, это стало возможно благодаря изменению правил использования инноваций для потребностей обороны и упрощению процедуры допуска вооружения и военной техники для эксплуатации в Вооруженных Силах.

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Министр отметил, что теперь разработчик, у которого есть готовый продукт, может подать заявку в Минобороны на допуск к эксплуатации своего изделия. После получения официального допуска к эксплуатации, Минобороны может закупить эти изделия, а ВСУ взять их в штат.

"Раньше эта процедура занимала 1,5-2 года. Сегодня она очень быстрая. Главное – чтобы изделие имело тактико-технические характеристики, нужные для войска", – отметил глава МОУ.

По словам Резникова, сейчас на рассмотрении находится еще 19 заявок по допуску к эксплуатации БПЛА украинского производства.

"Мы планируем принять решение по ним до конца года", – подчеркнул он.

БПЛА для ВСУ – последние новости

В августе "Укроборонпром" и Генштаб ВСУ разработали программу развития беспилотных систем для Сил безопасности и обороны. Она предполагает партнерство с частными разработчиками БПЛА для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях.

Кроме этого, "Укроборонпром" завершает испытание украинского ударного беспилотника с дальностью 1000 км и весом боевой части 75 кг.

Накануне в РФ было поражено 3 аэродрома, в том числе в Саратовской области – на расстоянии по крайней мере 600 км от Украины. Предполагается, что они были поражены украинскими БПЛА.

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