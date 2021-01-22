Ядерные державы и страны НАТО бойкотируют договор, который был принят в 2017 году в штаб-квартире ООН.

В пятницу, 22 января, вступил в силу международный Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Этот первый международный документ, принятый более чем за два последних десятилетия, является важным шагом на пути к миру без ядерного оружия, заявил в пятницу в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет DW.

По его словам, договор стал мощной демонстрацией международного подхода к проблеме ядерного разоружения.

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Договор о запрещении ядерного оружия, ратифицированный 51 государством, запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование вооружений такого типа.

Документ также предусматривает оказание помощи, включая медицинскую помощь, реабилитацию и психологическую поддержку, всем жертвам, находящимся под их юрисдикцией, пишет Голос Америки.

Он также обязывает их проводить очистку районов, про которые известно, что они заражены в результате использования или испытаний ядерного оружия.

"Выжившие после ядерных взрывов и испытаний представили трагические свидетельства и стали моральной силой, стоящей за договором", – заявил пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Ядерное разоружение остается высшим приоритетом ООН, говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что страны мира должны принять срочные меры по ликвидации такого оружия и предотвращения гуманитарной и экологической катастроф, к которым может привести его применение.

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Договор о запрещении ядерного оружия: что известно

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в июле 2017 года в Нью-Йорке при поддержке 122 государств мира. Договор вступает в силу через 90 дней после того, как его ратифицировали 50 государств: в конце октября прошлого года 50-й страной стал Гондурас.

Все ядерные державы, а также страны НАТО бойкотируют договор. В середине декабря 2020 года НАТО в очередной раз выступила с критикой договора.

Ядерные державы - США, Россия, Франция, Великобритания и Китай - считают надежным путем к ядерному разоружению Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), действующий с 1970 года при участии 190 стран. Однако этот договор не приняли Индия, Пакистан и Израиль, де-факто также обладающие ядерным оружием. Северная Корея, предположительно имеющая ядерные боеголовки, вышла из ДНЯО в 2003 году.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в начале 2020 года девять стран владели 13400 ядерными боеголовками. При этом у США имелось 5800 боеголовок, а у России – 6375.

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Автор: Александр Топчий