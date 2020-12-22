Самолет получил серьезные повреждения в июне этого года после неудачного приземления.

"Укроборонпром" передал Воздушным Силам Украины отремонтированный после повреждения истребитель МиГ-29.

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", ремонт самолета проводился на "Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе".

Самолет получил серьезные повреждения в июне этого года после неудачного приземления. В ходе ремонтных работ специалисты заменили на МиГ-29 поврежденные элементы конструкции самолета, провели ремонт планера и восстановили лако-красочное покрытие.

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После проверки работоспособности всех систем и осуществления испытательных полетов отремонтированный истребитель вернулся в пункт постоянной дислокации.

Отмечается, что истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины, который способен выполнять задачи противовоздушной обороны и наносить удары по наземным целям.

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Автор: Александр Топчий