В обстреле могли принять участие пять украинских бомбардировщиков Су-24.

Украина в среду атаковала город Марьино в Курской области, выпустив 10 крылатых ракет Storm Shadow.

Как пишет Forbes, это много ракет, что свидетельствует об охоте на чрезвычайно важную и укрепленную цель. Британская фирма BAE Systems специально разработала боеголовку Bomb Royal Ordnance Augmented Charge Storm Shadow для разрушения таких прочных конструкций, как подземные бункеры.

По словам одного российского блогера, на этот раз целью стал командный пункт, откуда российские - и потенциально северокорейские - офицеры руководили тысячами солдат в Курской области. Военкор пожаловался, что атака на штабы напоминала "расстрел беззащитных".

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По мнению издания, в обстреле могли принять участие пять украинских бомбардировщиков Су-24, каждый из которых имел пару высокоточных ракет. Украинские ВВС модифицировали многие свои старые самолеты, чтобы они могли запускать британские Storm Shadow и аналогичные SCALP-EG французского производства.

В начале полномасштабного вторжения наша авиация сбрасывала неуправляемые "тупые" бомбы.

"Сейчас авиаторы ориентированы на использование западного высокоточного оружия. Серьезные стратегические задачи", - сообщил экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как добавляется, бить по врагу ракетой с большого расстояния безопаснее, чем сбрасывать бомбы прямо над головой противника. Однако это все равно не означает, что такая операция полностью безопасна.

"Часто украинский пилот работает по целям, когда на него уже летит несколько вражеских ракет", - поделился Игнат.

Дальнобойное оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, 17 ноября The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ, а уже потом Le Figaro написала о снятии ограничений и для ракет Storm Shadow.

19 ноября стало известно, что Украина впервые ударила по России ракетами ATACMS, атаковав большой арсенал оружия в Брянской области. На следующий день Bloomberg со ссылкой на источники заявил, что ВСУ нанесли удар по РФ британскими ракетами Storm Shadow.

В Defense Express предположили, что, вероятно, целью был подземный бункер, где находилось командование одной из российских армий и генералы КНДР.

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