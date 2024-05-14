По данным британской разведки, Россия закупила тысячи китайских квадроциклов Desertcross 1000-3.

Российские оккупанты все чаще используют легкие и быстрые транспортные средства, среди которых квадроциклы и мотоциклы, чтобы перемещаться к линии фронта, проводить разведку украинских позиций и осуществлять штурмы. Об этом пишет Business Insider.

По новым данным западной разведки, Россия, отдавая предпочтение легкому транспорту, жертвует защитой, которую имела бы ее армия на тяжелой бронированной технике. Поэтому оккупантов такое использование делает более уязвимыми к украинским атакам.

В свою очередь Министерство обороны Великобритании в обновленной разведывательной информации сообщило, что в течение последних нескольких месяцев РФ "с высокой вероятностью" увеличила использование легких транспортных средств для переброски войск к линии фронта и осуществления ночных атак на украинские позиции.

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Отмечается, что украинские войска использовали квадроциклы еще в апреле 2022 года, чтобы устраивать засады российским войскам. Уже в феврале 2024 года бойцы ВСУ отметили, что российские квадроциклы более маневренные, чем гусеничная техника, из-за чего их труднее поразить артиллерией.

"Вполне вероятно, что российские силы все чаще прибегают к использованию более легких и быстрых транспортных средств для проведения разведки украинских оборонительных позиций, чтобы сделать возможным дальнейшее ведение огня с использованием артиллерии, камер с видом от первого лица (FPV) или односторонних ударных беспилотников OWA, пытаясь последовательно ослабить украинские силы", - говорится в сообщении британского министерства обороны.

По последней информации разведки, Россия закупила тысячи китайских квадроциклов Desertcross 1000-3. Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли в прошлом месяце заявил, что одна из этих машин, которая находится на вооружении 177-го морского пехотного полка России, была оснащена экраном против беспилотников.

"Эта импровизированная защита от беспилотников - сетка в виде клетки, которую иногда называют "коуп-клеткой" - широко используется на российской и украинской бронетехнике, в том числе на танках. По сути, это дополнительный уровень защиты, который устанавливается на крайний случай для защиты от таких угроз, как беспилотники и артиллерия", - объясняют в материале.

Несмотря на то, что российская легкая техника является более уязвимой к украинским атакам, чем тяжелая бронетехника, РФ все равно потеряла десятки танков и бронемашин на поле боя, в том числе и из-за взрывов украинских БпЛА с ПЗРК.

В свою очередь командир 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Павел Федосенко рассказал в интервью The Economist, что со сменой транспортных средств изменился темп российских атак. По его словам, несколько недель назад российские войска осуществляли атаки каждые несколько часов вместе с группой бронетехники.

Однако сейчас армия РФ использует квадроциклы и мотоциклы для атак небольшими группами каждые несколько дней, ища слабые места в обороне украинских войск.

Использование мотоциклов на фронте: последние новости

Ранее в Forbes оценили эффективность тактики использования Россией мотоциклов на фронте. По словам журналистов, быстрый, маневренный и недорогой мотоцикл является эффективным спосом передвижения на поле боя для курьера или разведчика.

"Проблема российских войск в 2024 году заключается в том, что, испытывая нехватку специальных бронированных машин, а также больших гражданских транспортных средств, они едут на своих незащищенных мотоциклах прямо на украинские позиции - точно так же, как несколько месяцев назад они начали делать это со своими вездеходами Desertcross 1000, и в результате "получают по зубам", - отметили в издании.

Также сообщалось, что бойцы бригады "Месть" оставили оккупантов "без колес" на Бахмутском направлении. Речь идет о мотоциклах, на которых россияне уже привыкли передвигаться на фронте.

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