В течение последних двух недель были удары по 5 российским аэродромам.

За июль Украина нанесла больше ударов дронами в глубину России, чем агрессор по нашей стране.

"Украина сейчас удивляет мир тем, что за июль она нанесла больше ударов дронами, так называемые дип страйки в глубину России, чем Россия по Украине. И это важно", - сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

При этом отметил, что, в частности, есть информация о том, что в течение последних двух недель были удары по 5 российским аэродромам.

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Мусиенко, комментируя удары по Воронежу и окрестностям, отметил, что речь идет о большой тыловой базе обеспечения российских войск, которые ведут боевые действия на Харьковщине, Луганщине и в других регионах.

"Они выполняют различную функцию с точки зрения расположения складов с боеприпасами, с точки зрения расположения аэродромов - большая авиабаза "Балтимор" в районе Воронежа или Борисоглебск, где этой ночью были слышны взрывы достаточно серьезные. В Борисоглебске расположен учебно-тренировочный аэродром, где готовят россияне пилотов на Су-25 и другие самолеты. К ним добираются, чтобы лишать возможности врага задействовать в значительном количестве штурмовую авиацию, которая работает непосредственно по фронту", - отметил эксперт.

Он отметил, что через Воронеж проходит большое количество логистики, военных грузов врага, поэтому он будет под прицелом украинских дронов, а в перспективе и ракет, постоянно.

По его словам, в течение последних двух недель были удары по 5 российских аэродромах - Морозовск, Липецк, Саваслейка, Борисоглебск и Балтимор, которые выполняют разные задачи, но все задействованы для войны против Украины.

"Туда долетают дроны. Это довольно таки мощный результат", - подчеркнул эксперт.

Мусиенко отмечает, что отсутствие массированных вражеских ракетных обстрелов по территории Украины в течение определенного периода времени связано с этими событиями.

"Россия ничего не может сделать и Путин упустил из-за этого даже возможность оперативной, так называемой мести за операцию Силы обороны в Курской области", - подчеркнул он.

Удары по российской территории

Как сообщал УНИАН, около полуночи 13 августа в российском Воронеже после взрывов начался пожар, под ударом мог оказаться военный аэродром "Балтимор".

В Борисоглебске Воронежской области также слышали взрывы. Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей пишет о пожаре на военном аэродроме.

Сегодня утром в Нижегородской области России, где находится военный аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31, раздались взрывы.

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