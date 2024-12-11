Китай объявил о значительном сокращении поставок беспилотников и их компонентов, что может повлиять на ход войны в Украине, где дроны играют ключевую роль в борьбе против российской агрессии, пишет Bloomberg. Однако еще около года назад большое количество частных компаний в Украине, которые занимаются производством дронов, начали продумывать "план Б" на случай такой ситуации. Ведь Китай - такой же враг для Украины, как и Россия. Обе страны убивают украинцев, просто разными методами. И было лишь вопросом времени, когда прекратятся поставки китайских комплектующих.

Это время настало. Компании, которые этого ожидали, заранее перенастроили свою логистику комплектующих из европейских, американских и других азиатских стран. Поэтому в целом для нас, как для страны, для Сил обороны, этот запрет ничего критического не несет. Просто часть производителей потеряют рынок.

А в будущем, вполне вероятно, Украина даже выиграет от этого решения.

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Ведь китайские комплектующие, даже дорогие, значительно более низкого качества, чем их аналоги в других странах.

Лучше заплатить немного больше, но получить качественный продукт, без большого количества брака.

Что касается количества дронов, то даже часть украинских компаний может покрыть наши потребности на фронте. Здесь главный вопрос - в финансировании от государства. И поэтому важно, чтобы наши государственные структуры, в частности Министерство обороны, оперативно реагировало на эти вызовы. Фактически, это проверка на профпригодность нашего министерства.

Какого-то стратегического провисания, скорее всего, не будет. Ведь многие фирмы накопили комплектующие на своих складах. То есть сейчас у нас будет использование запасов из Китая и переход на более качественные комплектующие из других стран. И пока будет происходить этот переход, они будут использовать имеющиеся материалы.

Кроме того, важно понимать, что никуда не денутся "серые схемы" с поставками. Как это работает - мы сейчас видим на примере России.

Но тут возникает еще один вопрос: способна ли Украина самостоятельно производить комплектующие к дронам? Однозначно да. И работа в этом направлении ведется. Ведь здесь вопрос не только военной независимости от других стран, но и банально экономический. Для чего платить другим, если можно производить это внутри страны?

Сейчас мы не можем производить все комплектующие. Элементная база, особенно микросхемная... У нас с этим серьезное провисание (но это касается не только дронов, но и всей электроники, которая производится в Украине). Для того, чтобы решить эти проблемы, нужны политические решения, получение разрешений и так далее. Те же Соединенные штаты могут предоставить нам необходимые станки для производства.

Украине уже стоит об этом говорить, чтобы в будущем мы больше не волновались из-за "китайского фактора".

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ