Ранее агрессор уже говорил, что считает зерновозы военными кораблями.

Россияне могут задействовать свой морской дрон "Одуванчик" для атак на гражданские суда, идущие в украинские порты. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Понимая, что имеем дело со страной-террористкой, нельзя исключать, что такие дроны будут применены и против гражданских судов. Тем более неоднократно звучали заявления (со стороны РФ – УНИАН), что если судоходство в украинские порты будет продолжаться, то их будут воспринимать как законные военные цели", – рассказала Гуменюк.

Она напомнила, что россияне постоянно искали поводы обвинить гражданские суда в поставках оружия Украине, но все эти обвинения были безосновательными. А тем временем, несмотря на все российские угрозы, гуманитарный коридор в украинские порты продолжает функционировать.

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Российский морской дрон "Одуванчик"

Как писал УНИАН, после серии успешных атак украинских морских дронов по российским военным кораблям страна-агрессор начала разработку собственного морского дрона, изучив обломки украинских дронов.

На прошлой неделе россияне похвастались, что создали собственный морской дрон "Одуванчик". Его технические характеристики и боевые возможности пока остаются загадкой.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что россияне могут использовать этот дрон для ударов по прибрежной инфраструктуре украинских морских портов. Также он предположил возможность провокаций с атаками на гражданские суда, чтобы обвинить в нападениях Украину.

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