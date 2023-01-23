Канцлер ФРН Олаф Шольц попал в дилемму, пишет швейцарская газета.

Берлин сомневается, стоит ли передавать танки Leopard 2 Киеву, потому что это может негативно сказаться на экономике Германии.

Как пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, если Германия даст другим странам "зеленый свет" на реэкспорт Leopard 2 Украине, то впоследствии Берлин может потерять свои нынешние рынки. Как вариант, американские танки Abrams могут активно заполонить европейский рынок, а это ослабит влияние Германии.

"Со стороны немецкой военной промышленности можно услышать опасения, что американцы только и ждали, чтобы предложить европейцам замену своих поставок Leopard 2 собственными танками", - пишет газета.

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После аннексии Крыма в 2014-м, немецко-польские отношения ухудшились, и это ударило по поставкам немецких танков. В июле 2021 года министр обороны Польши Мариуш Блажчак объявил, что его страна купит в США 250 новых и 116 подержанных основных боевых танков M1 Abrams на общую сумму 8,85 млрд евро, а летом прошлого года Польша заявила о намерении закупить 1000 корейских танков.

Берлин боится, что отправка немецких танков в Украину ускорит этот процесс и приведет к замене уже имеющихся танков в Европе на американские.

"Оборонные подрядчики, пожелавшие остаться неизвестными, говорят, что американцы предлагают бывшие в употреблении танки в качестве замены из собственных запасов и долгосрочное промышленное партнерство со странами, которые могут поставить Leopard 2 в Украину", - пишет газета.

Канцлер ФРН Олаф Шольц попал в дилемму. С одной стороны, он хочет поражения России, но с другой стороны для него передать Украине Leopard 2 - это проиграть конкуренцию Вашингтону.

Газета также пишет, что поставками своих танков Америка еще сильнее привяжет к себе часть европейских стран, а военные связи с Германией будут ослаблены.

Танки Leopard 2 для Украины

Уже давно продолжаются дискуссии о том, чтобы передать ВСУ немецкие танки. Ранее Олаф Шольц говорил о том, что "ФРГ не желает допустить расширения масштабов войны". Затем канцлер согласился предоставить танки Украине, но только при условии, что США передадут Abrams для ВСУ.

18 января Европарламент призвал Шольца срочно передать Украине танки Leopard 2.

20 января во время "Рамштайна-8" союзники не смогли договориться о поставках Украине Leopard 2.

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