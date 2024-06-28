Это система, которая сможет глушить связь с дронами в радиусе до 300 метров, утверждает разработчик.

Атаки украинских беспилотников вызывают панику в рядах россиян, ведь они эффективно поражают личный состав и технику врага. Поэтому РФ выпустила на фронт гусеничную машину для борьбы с дронами под названием Wall-E, сообщает Rzeczpospolita.

"Машина, названная в честь робота-спасателя из популярного мультфильма Disney, является первой системой электронной борьбы с гусеничной платформой, разработанной россиянами. Это оборудование лишено наступательного вооружения, но оснащено антеннами и системой глушения радио- и GPS-сигналов. Главная цель этого оборудования - прервать связь между атакующими дронами и их операторами", - говорится в материале.

По данным издания, машина предназначена для защиты наземных войск - ее батарея позволяет в течение нескольких часов работать и поддерживать активную систему радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Это создает своего рода невидимый купол, который защищает от разведывательных дронов и камикадзе. Производитель этого оборудования гарантирует, что такая система сможет глушить связь с дронами в радиусе до 300 метров.

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Кроме того, Россия начала персонально выдавать своим солдатам специальные рюкзаки для защиты от беспилотников.

"Это специальные рюкзаки, которые мешают связи с дронами. Такие "глушилки", оснащенные антеннами, носят как россияне, так и украинцы. Это мобильное устройство трудно отследить, и оно позволяет прерывать подключение БПЛА с его оператором. В результате дрон падает примерно в 250 метрах от намеченной цели", - отмечает Rzeczpospolita.

Издание также добавило, что стоят такие рюкзаки недешево - один комплект обойдется около 30 тысяч злотых (почти 300 тысяч гривен). На одном заряде система может работать всего час.

Отмечается, что обычно солдаты используют устройства Tuman и BlackZone, которые обезвреживают коммерческие китайские дроны серии DJI Phantom, которые так популярны на фронте.

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Как писал УНИАН, недавно оккупанты начали использовать "дроны-матки" самолетного типа, предназначенные для запуска FPV-камикадзе. Такие носители экономят заряд малым БПЛА, увеличивая им дальность полета, и выступают в роли ретрансляторов.

Ранее РФ уже пыталась создать нечто подобное, но экспериментальный дрон оказался слишком большим и имел малую скорость.

Также УНИАН сообщал, что россияне применили на фронте собственную "Бабу Ягу". Беспилотники дополнили системой сброса, которая может брать две 82-миллиметровые мины.

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