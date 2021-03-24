Также к учениям привлекли подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч".

Расчеты противовоздушной обороны, выполняющие боевые задачи на границе с временно оккупированной территорией Крымского полуострова, совершили распознавание воздушных объектов условного противника и его уничтожение.

Читайте также"Может обеспечить большие потери агрессора": в Украине похвастались ракетным комплексом "Ольха"Про це повідомляє прес-служба Збройних сил. "По замыслу комплексных учений, дежурные расчеты противовоздушных сил обнаружили взлет с территории противника беспилотных летательных аппаратов и передали координаты целей на командный пункт группировки войск. Для уничтожения противника были привлечены определенные силы и средства. Кроме того, с целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации, к учениям привлекли подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч", - рассказал командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, в ходе учений воины-артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений. В частности, совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок, а также отработали оперативное их изменение.

В свою очередь, военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона провели мониторинг воздушной обстановки и осуществили распознавание воздушных объектов условного противника.

"Определив координаты и высоты, личный состав расчетов зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" совершил уничтожение воздушных целей. Кроме того, зенитчики организовали оборону комплексов и маскировку огневых позиций", - подытожил командующий ОС.

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Автор: Константин Гончаров