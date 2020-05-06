Морские пограничники провели учения со стрельбами в Азовском море (фото, видео)

Учения прошли без отрыва от пограничного контроля за надводной обстановкой в зоне ответственности.

В рамках отработки элементов противодесантной обороны побережья Азовского моря корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда Морской охраны совместно с катерами ВМС ВС Украины провели боевые учения.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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"Боевые единицы, которые входят в состав Объединенных Сил, отрабатывали слаженность действий, совместное маневрирование и изолирование выбранного района. Проведен комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей, расстрел плавающей мины, а также отработана огневая поддержка береговых подразделений", - говорится в сообщении.

Также, для обеспечения собственной безопасности и отработки слаженности экипажей, на кораблях и катерах Морской охраны проведены тренировки по борьбе за живучесть и спасению человека, упавшего за борт, с оказанием первичной медицинской помощи.

Отмечается, что все элементы учений отработали без отрыва от пограничного контроля за надводной обстановкой в зоне ответственности.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Азовском море прошли трехдневные тактические учения подразделений операции Объединенных сил по отражению вражеской атаки.