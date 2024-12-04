Мэр Киева Виталий Кличко передал 1000 FPV-дронов от столичной общины бойцам 4 бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Всего в этом году Киев выделил на нужды 4 бригады НГУ более 300 млн грн. Об этом Кличко сообщил на своей Facebook-странице.

"Сегодня бойцам 4-й бригады Нацгвардии Украины от общины столицы передали очередную партию помощи. На одно из самых горячих направлений фронта отправятся еще 1000 FPV-дронов (ночных с тепловыми камерами), чтобы помогать военным уничтожать врага. А недавно, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, бойцы 4-й бригады получили от общины бомберы "HEAVYSHOT", БпЛА Mavic различных типов. Также FPV-дроны и системы РЭБ (окопные и машинные)", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что с 2022 года Киев выделил из бюджета города почти 800 млн грн на оснащение 4 бригады Нацгвардии. В частности, в этом году - более 310 млн.

"Мы продолжим помогать нашим защитникам и в дальнейшем. И за средства общины, и привлекая небюджетные средства", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2024 году общая сумма средств, которые Киев направил на нужды Сил обороны, составит около 10 млрд гривен. По словам мэра города Виталия Кличко, в следующем году поддержка военных будет не меньше, чем в текущем году.