В 2020 году также улучшились практически все основные показатели работы концерна.

Чистая прибыль государственного концерна «Укроборонпром» за 2020 год увеличилась в 2,083 раза по сравнению с 2019 годом – до 2,5 млрд грн, а выполнение финансового плана за 2020 год составило 121,9%.

Как сообщает пресс-служба концерна, в 2020 году также улучшились практически все основные показатели: доход вырос на 5%, операционная прибыль – в 2,5 раза, а операционная маржа достигла 13% (рост в 2,3 раза).

«Чистый доход ГК «Укроборонпром» за 2020 год увеличился на 1,7 млрд грн по сравнению с прошлым годом и составил 37,4 млрд грн. Операционная прибыль ГК «Укроборонпром» в 2020 году составил 4,9 млрд грн (1,4 млрд грн в 2019 году)», - сказано в сообщении.

Портфель заказов предприятий концерна в 2020 году увеличился на 21%, в частности, наблюдалось увеличение количества новых заказов в прямых продажах и государственном оборонном заказе (73% и 79% соответственно).

«Нашими задачами на 2021 год являются увеличение производства и обеспечение своевременного и качественного выполнения контрактов в рамках государственного оборонного заказа, который уже прошел согласование Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; рост показателей экспорта товаров и услуг, результатом чего должно стать возвращение Украины в первую десятку стран – лидеров глобального рынка оружия. И, конечно, успешное проведение комплексной реформы государственного ОПК», - цитирует гендиректора концерна Юрия Гусева пресс-служба.

Государственный концерн "Укроборонпром": что о нем известно

Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве.

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Автор: Дмитрий Шварц