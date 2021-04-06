Военно-воздушные силы США точно воспроизводят крупномасштабную воздушную войну великих держав.
Читайте такжеАрмия США хочет получить новый арктический вездеходОб этом в статье для The National Interest рассказал обозреватель Крис Осборн который предположил, что таким образом Америка готовится к третьей мировой войне.
Он отметил, что ВВС США регулярно проводят учения Red Flag, в рамках которых атакующие силы представлены в виде сложного набора взаимосвязанных переменных, угроз и проблем, характерных для реальных боев.
Автор также ссылается на отчет ВВС США, в котором говорится, что целью Red Flag является подготовка вооруженных сил к «многодоменной» войне.
«Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия», - говорится в документе.
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