Самоходную гаубицу DANA-M2 планируют взять на вооружение ВСУ.

На Ривненском военном полигоне проходят испытания 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2 производства Чешской Республики.

Об этом сообщает Управление Прессы и информации Министерства обороны Украины.

«Минобороны совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины провели мониторинг различных самоходных артиллерийских установок на мировом рынке оружия, которые теоретически могут быть приемлемы для нашей армии, учитывая стоимость, эффективность применения, возможности импорта и финансовые возможности Украины. Выбор остановлен на самоходной гаубице типа DANA-M2, которая в настоящее время является оптимальным решением для ВСУ в соотношении цена-качество-эффективность в ближайшей перспективе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что образец DANA-М2 пока не состоит на вооружении ни одной страны.

«Чешская Республика начала ее производство с 2018 года и активно представляет новую модификацию для продажи. Самоходная гаубица DANA-М2, модернизированная чешской компанией ExcaliburArmy в 2018 году, имеет тактико-технические характеристики на уровне современных мировых аналогов и значительно превышает по параметрам 2С3 «Акация». DANA-М2 оснащена современной автоматизированной (цифровой) системой управления огнем, позволяющей совместить с контуром управления и разведки в единую систему огневого поражения», - подчеркнули в министерстве.

На Ривненском военном полигоне проходит функциональное, ходовое и огневое тестирование гаубицы в условиях, максимально приближенных к боевому применению.

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В состав испытательной комиссии входят специалисты артиллерийских подразделений, технические специалисты, а также офицеры подразделений с опытом боевых действий, которые в будущем планируют эксплуатировать это вооружение, представители научно-исследовательского отдела развития ракетного вооружения и военной техники тактического и оперативно-тактического назначения управления развития вооружения и военной техники Сухопутных войск ВСУ.

По словам председателя комиссии по проведению функциональных испытаний полковника Сергея Мусиенко, также в ее составе - несколько десятков специалистов, в частности, из Чешской Республики.

«Это - экипажи и представители завода-изготовителя. По итогам испытаний иностранные партнеры учтут наши пожелания. Это вооружение необходимо украинской армии. Учитывая износ и устарелость наших действующих образцов артиллерии, нужно решать этот вопрос путем замены или модернизации», - рассказал Мусиенко.

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Автор: Светлана Макринская