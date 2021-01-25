Обновленная версия вертолета получила название Defiant-X.

Американские компании Sikorsky и Boeing существенно изменили конструкцию перспективного многоцелевого вертолета SB>1 Defiant.

Обновленная версия вертолета получила название Defiant-X, пишет N+1 со ссылкой на Breaking Defense. По заявлению компаний, литера "X" в названии означает высокую техническую готовность летательного аппарата.

Разработка вертолета SB>1 ведется с 2015 года. В нем использованы наработки, полученные во время разработки и испытаний демонстраторов скоростных вертолетов X-2 и S-97 Raider.

Масса скоростного вертолета составляет 13,6 тонны. Он может развивать скорость до 250 узлов и перевозить 12 человек десанта. Машина построена по соосной схеме с хвостовым толкающим винтом.

Перепроектированный вертолет Defiant-X получил новое шасси: две стойки в хвостовой части и рулевую - в носовой. В прежней версии SB>1 имел трехстоечное шасси с размещением двух стоек в передней части и рулевой стойки в хвостовой. Новое конструкторское решение утяжелило вертолет, но должно обеспечить ей лучшую устойчивость на грунтовых аэродромах.

В Defiant-X изменили также выхлопную систему, через которую отводятся отработанные газы из турбовальных двигателей. Какие именно изменения были внесены в выхлопную систему, не уточняется. Но разработчики утверждают, что новая система позволит сделать Defiant-X менее заметным для тепловизионных устройств. Визуально же вертолет лишился выходных сопел выхлопного устройства, которые прежде располагались под несущими винтами в хвостовой части.

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Defiant-X получил заостренную носовую часть, а также обтекатель в хвостовой части, который занял место прежних сопел выхлопной системы.

По утверждению разработчиков, такие доработки позволят значительно улучшить управляемость и стабильность вертолета. Наконец, на вертолет будет устанавливаться электро-дистанционная система управления с возможностью переключения машины в беспилотный режим.

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Автор: УНИАН