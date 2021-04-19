В учениях Open Spirit в Балтийском море примут участие более 20 кораблей из 11 стран НАТО.

В Балтийском море 19 апреля начинаются традиционные весенние учения минных тральщиков НАТО Open Spirit.

Об этом сообщает DW.

Руководить учениями будут ВМС Эстонии, и в них примут участие 21 корабль из 11 стран, в том числе корабли первой постоянной противоминной группы НАТО.

Командир Первой постоянной противоминной эскадры НАТО капитан-лейтенант Ян Вейхерс заявил, что учения способствуют сотрудничеству между ВМС Эстонии и другими странами, которые принимают участие в операции.

"Ежегодная операция Open Spirit имеет решающее значение для лишения вод Балтийского моря от накопившихся здесь со времен Первой и Второй мировых войн всех боеприпасов и для снижения угроз рыболовству, морским путям и окружающей среде", - добавил он.

Противоминные учения Open Spirit: что о них известно

Противоминные учения Open Spirit проводятся каждый год в разных странах Балтии. В прошлом году операцией руководили ВМС Латвии. Первая постоянная противоминная группа является одной из четырех аналогичных частей быстрого реагирования под командованием военно-морских сил НАТО. Они должны быть готовы быть направленными в разные места мира в течение пяти дней. В этом полугодии в основной состав Первой противоминной эскадры входят корабли Германии, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Соединенного королевства и Эстонии.

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Автор: Олег Давыгора