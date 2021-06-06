Впервые в программу этих учений внесена отработка оборонных тактик против кибератак.

В Балтийском море сегодня, 6 июня, начались крупные военные учения стран НАТО Baltops, которые проходят в этом году в 50-й раз.

Учения будут продолжаться до 18 июня, сообщает DW.

Военные учения стартовали у берегов Дании, затем место проведения будет переноситься дальше на восток. В маневрах Baltops принимают участие около 4 тысяч военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов. Помимо 16 стран НАТО, в них задействованы подразделения из Швеции и Финляндии.

Впервые в программу этих учений внесена отработка оборонных тактик против кибератак. У побережья Литвы планируется провести десантную операцию.

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"В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу нашей способности к сотрудничеству", - заявил командующий маневрами американский вице-адмирал Джин Блэк.

Учения Baltops регулярно проходят в балтийском регионе с 1972 года.

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Автор: Александр Топчий