Сейчас ведутся переговоры, а потому окончательного решения нет.

Министр обороны Австралии Ричард Марл заявил, что передача Украине истребителей F-18 Hornet является более сложным вопросом, чем помощь другими видами оружия.

Как пишет ABC Radio National, переговоры еще продолжаются.

Марл сомневается в усилении ВСУ за счет списанных истребителей F-18 Hornet.

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"Самолеты становятся гораздо более сложной проблемой. Ситуация вокруг самолетов достаточно сложная, но мы будем продолжать разговор с Украиной по этому поводу. То, что мы предоставляем, и то, что мы делаем, должно быть практичным и должно изменить ситуацию к лучшему", - пояснил министр.

Поставки Украине F-18 Hornet

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Украина обратилась в Финляндию с просьбой передать истребители F-18 Hornet. Сейчас на вооружении Финляндии находится 62 таки самолета, но Хельсинки планируют дополнить свой флот новыми F-35 Hornet.

В июне стало известно, что Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 истребителя F / A-18 Hornet Королевских ВВС Австралии (RAAF) в Киев, вместо их запланированного уничтожения.

Источник, близкий к обсуждениям, согласился с тем, что "не имеет смысла уничтожать совершенно хорошие самолеты, которые, по его словам, могли быть готовы в течение четырех месяцев и использоваться для отражения российского вторжения".

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