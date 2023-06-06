Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 истребителя F/A-18 Hornet Королевских ВВС Австралии (RAAF) в Киев, вместо их запланированного уничтожения.
Об этом сообщает The Australian Financial Review со ссылкой на свои источники. Отмечается, что США открыты к идее отдать Украине снятые с эксплуатации истребители F/A-18. Недавно Вашингтон разрешил другим странам поставлять Украине современные истребители.
"Списанные F/A-18 находятся в ангаре на базе RAAF в Уильямтауне за пределами Ньюкасла (Новый Южный Уэльс, Австралия) и, если их не отправят в Украину, они будут утилизированы или проданы частной авиационной компании RAVN Aerospace, чтобы использовать в США в качестве вражеских целей для тренировок военных", - пишет AFR.
Издание отмечает, что переговоры продолжаются, что также подтвердил австралийский эксперт по безопасности Роберт Поттер, который консультирует украинское правительство, но конкретное соглашение еще не завершено.
Отдельный источник, близкий к обсуждениям, согласился с тем, что "не имеет смысла уничтожать совершенно хорошие самолеты, которые, по его словам, могли быть готовы в течение четырех месяцев и использоваться для отражения российского вторжения", - добавляет AFR.
Истребители для Украины - новости
Как сообщал УНИАН, в марте этого года Украина обратилась к Финляндии с просьбой передать истребители F-18 Hornet. Сейчас на вооружении Финляндии находится 62 истребителя F/A-18 Hornet. Но на фоне завершения срока эксплуатации модели F/A-18 уже скоро Хельсинки планируют дополнить свой флот новыми истребителями F-35 Hornet.
Однако, Министерство обороны Финляндии в ответе на запрос Украины относительно передачи ВСУ истребителей Hornet назвало эту дискуссию "не актуальной". Там отметили, что эти истребители будут использоваться финскими военными в течение ближайших нескольких лет.
Напомним, в мае в США подтвердили, что совместно с союзниками планируют предоставить Украине истребители F-16. Перед этим президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поддержит тренировку украинских пилотов на F-16.