Концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности.

Государственные предприятия, входящие в состав концерна "Укроборонпром", в случае потребности готовы изготовить вдвое больше продукции, необходимой украинской армии.

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Об этом сказано в официальном заявлении концерна, обнародованной на сайте «Укроборонпрома».

"Учитывая стягивание войск страны-агрессора к государственной границе Украины, концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности", - цитирует пресс-служба генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева.

Также сказано, что в 2020 году предприятия, входящие в состав концерна, выполнили государственный оборонный заказ на 100%, при этом каждый пятый контракт был завершен с опережением графика. В целом же объемы производства в 2020 году составили 30,2 млрд грн. При этом в концерне отметили, что потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше.

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Автор: Дмитрий Шварц