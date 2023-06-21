Старые советские истребители были модифицированы под современные вооружения.

Украинская боевая авиация получила новые боевые возможности, но подробности военные пока не спешат раскрывать. На это обратил внимание портал The Drive.

"По крайней мере, один украинский истребитель МиГ-29 летает с новой и ранее невиданной системой подкрыльевых пилонов. Хотя в настоящее время мы не знаем точного назначения этого пилона, это поднимает некоторые очень интересные вопросы, особенно с учетом предыдущих модификаций, которые были внесены в МиГ-29, чтобы позволить им нести новое оружие западного происхождения", – пишет издание.

Фото истребителя со странными пилонами накануне опубликовал официальный аккаунт Воздушных сил ВСУ в Твиттер. Снимок сопровождался подписью "Новый день — новые вызовы!" Тот факт, что военные решили опубликовать фото именно этого самолета с необычным вооружением, говорит о желании заявить о появлении новых возможностей у боевой авиации ВСУ, считают The Drive.

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Авторы публикации отмечают, что на том месте, где под крылом Миг-29 обычно крепятся пусковые установки АКУ-470 для ракет класса "воздух-воздух" Р-27Р, теперь появились совершенно нехарактерные для этого самолета пилоны непонятного назначения. Известно, что ранее украинские МиГ-29 были модифицированы специальным пилоном для запуска американских противорадарных ракеты AGM-88 HARM. Теперь самолеты, очевидно, приспособили еще под один вид вооружений, который ранее ими не использовался.

Основываясь на форме и размере пилона, авторы публикации допускают, что украинские Миг-29 получили возможность запускать некие более массивные боеприпасы, либо в этих пилонах находятся средства радиоэлектронной борьбы или наоборот радиодетекции.

"В целом, фото говорит о том, что перед нами пилон, связанный либо с новым типом авиационного оружия, внедренным на украинских МиГ-29, либо с тем, что сам пилон нового типа, который включает в себя какой-то вспомогательный боевой элемент", – пишет издание.

Авторы публикации предполагают, что это могут быть пилоны для переноски высокоточных авиабомб JDAM-ER, о поставке которых заявлялось ранее, но не было известно, какие самолеты под них приспособили. Другой вариант – это могут быть ракеты класса "воздух-воздух" с полуактивным радиолокационным самонаведением AIM-7 Sparrow, либо авиационная модификация ракет от зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Также не исключены варианты оснащения Миг-29 противотанковыми ракетами Brimstone, противокорабельными ракетами Harpoon или ракетами "воздух-земля" Hellfire.

Но авторы публикации не исключают, что речь идет об устройствах электронной поддержки (ESM) или каком-то радиолокационном приемнике самонаведения и предупреждения (RHWR).

"По сути, это набор пассивных датчиков, которые могут собирать разведывательные данные путем обнаружения определенных типов электромагнитного излучения, в частности тех, которые используются радарами в системах противовоздушной обороны", – говорится в публикации.

Авторы допускают, что украинские ВВС могли перейти на новую, более эффективную тактику применения противорадарных ракет HARM. Вместо прежнего запуска ракеты "вслепую" в район действия вражеской ПВО, где ракета уже на месте сама находит себе цель, сейчас украинцы могут запускать ракеты по конкретной установке ПВО, обнаруженной с помощью датчиков в загадочном пилоне еще до запуска ракеты HARM.

"Наконец, это может быть пилон с глушителями радиоэлектронной борьбы, добавляющий модульный уровень защиты для украинских МиГ-29, которые действуют в чрезвычайно опасных боевых условиях. Плотная российская ПВО проникает вглубь контролируемой Украиной территории, особенно на высоте. Некоторая самозащита от радиоэлектронной борьбы была бы очень кстати, и ее установка имеет большой смысл", – пишет издание.

Ситуация на фронте – последние новости

С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники ликвидировали уже около 222 тысяч захватчиков. Также уничтожено большое количество вражеской техники – более 4 тысяч танков, почти 7,8 тысяч боевых бронированных машин, более 3,9 тысяч артиллерийских систем.

На этом фоне продолжается контрнаступление ВСУ на южном направлении. Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что Силы обороны имели частичный успех в районах Новоданиловка-Работино, Малая Токмачка-Ивовое, Свободное Поле-Макаровка. Сейчас бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.

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