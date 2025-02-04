Украинцы сейчас лидируют в мире по производству квадрокоптеров.

Украина превращается в лидера по производству вооружения, особенно беспилотников, и приобретение украинского оружия может стать лучшим выбором для западных стран. Об этом пишет обозреватель The New York Times Фара Стокман.

Экс-полковник морской пехоты США Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, говорит, что украинцы сейчас лидируют в мире по производству квадрокоптеров, которые дают операторам возможность видеть поле боя и наблюдать за ним.

При этом Рафаэль Лосс, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, отмечает, что опыт Украины в создании и борьбе с беспилотниками уже побуждает европейские страны рассматривать возможность покупки оборонных систем у украинских компаний - сейчас или после окончания войны.

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"Этот интерес вызван осознанием того, насколько быстро может развиваться инновационный цикл. Может пройти меньше месяца, прежде чем новый беспилотник в Украине будет встречен адаптированной формой электронной войны в России, которая выведет его из строя. Западным оборонным подрядчикам могут потребоваться годы на разработку нового оружия, включая беспилотники, и еще больше времени на его испытания на поле боя", - говорится в статье.

Углубление партнерства с украинским оборонным сектором принесет пользу и Украине, и ее западным союзникам, отмечает обозреватель.

Так, закупки беспилотников в Украине позволили бы странам НАТО сэкономить деньги, поскольку их производство дешевле, чем где-либо еще. Также это обеспечит налоговые поступления в казну украинского правительства и рост экономики и повысит способность Украины защищать себя.

"Это лучшая гарантия безопасности, которая только может быть, и она имеет решающее значение для любого прочного мира с Россией", - считает Лосс.

В то же время она отмечает, что для производства оружия в Украине во время войны существуют препятствия, включая нехватку электроэнергии, постоянную угрозу обстрелов со стороны России и экспортные ограничения со стороны Китая на критически важные компоненты.

Война дронов

Ранее СМИ сообщали, что Украина разработала модернизированные версии китайского беспилотника Mavic и уже использует их на фронте. Эти дроны могут вести разведку за линией фронта и, в отличие от Mavic, могут противостоять РЭБ.

Также сообщалось, что в Украине реализуют проект "Атлас", цель которого - создание масштабной системы защиты от БПЛА военных на передовой, а также в близкой к линии фронта зоне.

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