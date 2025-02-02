Эти дроны могут вести разведку за линией фронта и, в отличие от Mavic, могут противостоять РЭБ.

Украина заявляет, что разработала модернизированные версии китайского беспилотника Mavic и уже использует их на фронте.

Как пишет Business Insider, ссылаясь на заявление команды оборонных инноваций Brave1, три отечественных разработчика создали беспилотники, соответствующие стандартам НАТО, и украинские войска уже используют некоторые из них на передовой.

Как напоминает издание, беспилотник Mavic от DJI стал одним из наиболее широко используемых дронов на передовой в Украине. Однако в декабре стало известно что Китай ограничивает экспорт важнейших компонентов, используемых в украинских беспилотниках, включая двигатели, батареи и контроллеры полета.

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"Это, а также высокий уровень потерь дронов - до пяти Mavic в день в некоторых подразделениях - заставили Украину искать альтернативы", - пишет BI.

Как отмечает Brave1, четыре разработанных модели беспилотников могут выполнять разведывательные миссии, при этом, в отличие от китайских аналогов, украинские варианты оснащены системами связи, которые делают их устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы.

Алексей Колесник, основатель Reactive Drone, которая разрабатывает один из беспилотников, рассказал BI, что его беспилотник Shmavik может летать до 60 минут, имеет радиус действия около 9,3 мили и может нести до 2,2 фунта.

По его словам, его предназначение - проведение фронтовых разведывательных операций и трансляция видеоматериалов с фронта.

Мария Корнева, коммерческий директор некоммерческой организации Bravery Invest, рассказала BI, что ее беспилотник Ukropter - это усовершенствованный вариант по сравнению с дроном Mavic.

По ее словам, он обладает большей грузоподъемностью - более 4 фунтов, более длительным временем полета - до 60 минут, и может двигаться со скоростью около 46 миль в час. Для сравнения, новейший беспилотник Mavic имеет такую же скорость, но грузоподъемность в два раза меньше, а время полета составляет около 46 минут.

Новые украинские дроны - новости

Ранее в Министерстве обороны Украины кодифицировали разведывательный дрон отечественного производства "Шмавик". Теперь этот квадрокоптер можно закупать на нужды украинской армии.

В то же время разработчик БПЛА Андрей Липовый из Spaitech объяснял, почему украинские производители не создадут собственный дрон по типу китайского Mavic. Он отмечал, что цена "украинского Mavic'а" будет значительно выше, чем китайская. Кроме того, у Украины пока просто нет таких технологических возможностей.

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