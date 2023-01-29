В августе Украина заказывала 33 таких же беспилотников.

Министерство обороны Украины заказало 105 разведывательных беспилотников Vector, которые производит компания Quantum-Systems GmbH.

Как говорится в сообщении компании, поставки будут профинансированы правительством Германии.

"Компания Quantum-Systems GmbH ... объявляет о поставках 105 дополнительных разведывательных беспилотников с большой продолжительностью полета типа Vector для военной поддержки Вооруженных сил Украины, финансируемой правительством Германии", – сообщили в компании.

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Там также напомнили, что в августе Украина заказывала 33 таких же беспилотника. Компания отмечает, что операторы этих БПЛА, находясь на поле боя, поддерживали прямую связь с разработчиком, что позволило ускорить процесс создания и обновления систем. Quantum-Systems объявила об открытии учебного центра в Украине.

"Этот объект будет обеспечивать обучение операторов использования и обслуживания системы Vector и станет местным центром закупки запасных частей и услуг по ремонту", – говорится в сообщении.

БПЛА Vector - характеристики

Vector – это разведывательный беспилотник с неподвижным крылом, который способен взлетать приземляться вертикально. Размах крыла Vector составляет 2,8 м, скорость полета – до 72 км/ч. По сообщениям разработчика, для запуска БПЛА не нужна пусковая катапульта или взлетно-посадочная полоса, а работает он при скорости ветра до 12 м/с.

Время полета – до 120 минут, радиус действия системы – до 15 км (возможно увеличение до 25 км).

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