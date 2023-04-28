В Германии рассказали о планах поставки танков Leopard 1 в Украину.

Германия уже передала Украине 18 Leopard 2 и 40 БМП Marder. Летом планируются поставки 80 танков Leopard 1. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

Он подчеркнул, что Германия "держит слово" и поддерживает Украину поставками бронетехники и других вооружений, а также осуществляет срочные поставки необходимых запчастей и боеприпасов. Писториус отмечает, что он лично "успешно и интенсивно" добивался от других партнеров большей поддержки для Украины.

"О поставке танков заявили Нидерланды и Дания. И поставка основных боевых танков Leopard 1 A5 только начинается. Это результат инициативы стран совместно с Германией", – заявил он.

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По словам Писториуса, на этой неделе стартовала подготовка более сотни украинских военнослужащих на танках Leopard 1.

"Поставка до 80 основных боевых танков Leopard 1 начнется в середине года", – сообщил он.

Поставки танков Leopard 1 в Украину – что известно

Leopard 1 – достаточно старый танк, который производился с середины 1960-х по середину 1980-х и является условным ровесником советских Т-64. Однако самые последние модификации (именно такие передают Украине), считаются умеренно актуальными для современной войны.

В феврале Германия пообещала передать Украине около 80 танков Leopard 1 в этом году и еще около сотни в следующем. Кроме того, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Дания намерена передать Украине около 100 танков Leopard 1 в этом году.

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