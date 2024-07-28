Для противодействия "Охоте" создано устройство "Артемида", выяснили журналисты.

Продолжается война в Украине против РФ, и украинцы придумали, как противодействовать очень опасному российскому оружию - неконтактному взрывному устройству "Охота", - создали сейсмический имитатор шагов человека.

Устройство, созданное для противодействия "Охоте", - это металлический цилиндр с шипом, который сбрасывают с дрона, так, чтобы шип вошел в землю, в грунт был подан сигнал, имитирующий движение человека, и мина сработала, сообщил вражеский Telegram-канал "Одна нога здесь, другая там!".

На канале также показали фотографию устройства, на нем написано "Artemida" (богиня охоты в древнегреческой мифологии).

Видео дня

Созданное устройство имеет сходство с Thumper из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта 1965 года "Дюна", пишет Forbes. Издание отметило, что устройство из "Дюны" тоже втыкается в землю, чтобы имитировать вибрации человеческих шагов, однако оно в книге является приманкой для плотоядных песчаных червей, а не противопехотных мин.

"Украина использует научно-фантастическую технологию для нейтрализации самой опасной мины России", - отмечается в материале.

Интересные новости Украины о войне - сегодня это стоит прочитать

Ранее сообщалось, что российские оккупанты активно минируют украинские территории, которые им удалось взять под свой контроль. Противник шел на хитрость, например, укладывал рядом по несколько мин, чтобы усложнить работу саперам.

В июле 2024 года УНИАН узнал, что противники начали засыпать прифронтовые территории запрещенными противопехотными минами. В частности, в селе Широкая Балка Херсонской области нашли 18 мин типа ПФМ-1 ("Лепесток").

Справка. НВУ "Охота" была разработана в 1970-х годах, ее задача - сделать минные поля более смертоносными. Устройство управляет противопехотными минами - они срабатывают, когда рядом появляется потенциальная жертва. В сети есть информация, что может прозвучать пять взрывов.

Вас также могут заинтересовать новости: