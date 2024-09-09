Украина уже производит ракетные и баллистические дроны.

Украина уже производит дроны, которые являются инновационными моделями, которых не имеют даже страны НАТО. Об этом сказал глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал Николай Маломуж в студии Вечер.LIVE.

По его словам, Украина уже производит ракетные и баллистические дроны, которые могут достигать цели на расстоянии в 2000 километров.

"А это уже инновационные модели, которые не имеют наши партнеры даже в НАТО. А это то, что наносит сейчас удары аж по Татарстану, по Ленинградской области, по конкретным аэродромам, по стратегическим бомбардировщикам", - подчеркнул Маломуж.

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По его словам, Украина также устанавливает свои системы защиты, свои частоты. Он отметил, что на сегодня очень актуален вопрос производства украинскими предприятиями дронов баллистического типа и ракет тактического уровня, чтобы увеличить дальнобойные возможности нашей страны.

"Речь идет о зарядах не ядерного типа до нескольких тонн и нанесения ударов вплоть до Петропавловска-Камчатского", - подчеркнул Маломуж.

При этом отметил, что это нужно было делать раньше, потому что предложения звучали еще в 2022 году.

"Потому что были предложения еще в 2022 году относительно этих дронов ракетного типа - уже разработаны, предложены, но бюрократия тормозит процесс", - сказал он.

Украинское дальнобойное оружие

В апреле Bild писал, что Украина может применять дальнобойные дроны, которые способны доставать Урал и Заполярье. В том месяце ВСУ впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане за 1300 км от линии фронта.

В июне стало известно, что Украина серийно выпускает ударные дроны с дальностью более 1000 километров.

Как сообщал УНИАН, ракета-дрон "Паляница", которую недавно впервые применили по врагу, намного быстрее и мощнее обычных дальнобойных дронов.

Кроме того, Украина создала свою первую баллистическую ракету. Пока трудно сказать, какой именно она может быть, но дальность ее может достигать 500 километров, заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

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