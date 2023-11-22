Отмечается, что эти уникальные бомбы помогут уничтожить скрытые позиции врага.

В понедельник США обещали предоставить Украине новую партию военной помощи. Пакет на сумму 100 миллионов долларов включает в себя артиллерийские снаряды, зенитные и противотанковые ракеты, а также зимнюю форму.

Кроме того, в него входит одна высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS. Зачем американцам посылать еще один HIMARS, если у Украины уже есть 38 HIMARS и 23 аналогичные гусеничные пусковые установки M270, и ни одна из них не потеряна, сказать трудно.

Издание Forbes пишет, что может быть, американцы предоставляют один дополнительный HIMARS, потому что они модифицировали пусковую установку для стрельбы новым боеприпасом большой дальности. Наземная бомба малого диаметра. Редкое оружие наземного базирования, которое не уступает оружию воздушного базирования.

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GLSDB представляет собой сбрасываемую с воздуха планирующую бомбу, которую американская оборонная компания Boeing и ее шведский партнер Saab модифицировали для нанесения ударов по поверхности. Она способна поражать цели на расстоянии до 90 миль и должна значительно расширить возможности украинской армии по нанесению ударов по тылу россиян в условиях продолжающейся широкомасштабной войны России против Украины.

Администрация президента США Джо Байдена пообещала предоставить GLSDB еще в феврале, но подчеркнула, что для доставки новых боеприпасов на передовую потребуются месяцы. В начале октября руководитель компании Boeing Джим Лири заявил, что компания "находится на пути к поставке глиссирующих боеприпасов в соответствии с графиком, установленным правительством".

Это может означать, что сейчас. И если это так, то российские войска на всей территории Украины окажутся в большей опасности. Даже те, кто прячется за холмами или зданиями.

GLSDB объединила 250-фунтовую бомбу малого диаметра компании Boeing с инерциальным GPS-наведением, раскрывающимися крыльями и различными вариантами боеголовок с 350-фунтовым ускорителем, заимствованным у старой ракеты M26.

"GLSDB предоставляет командирам и планировщикам очень гибкое оружие, которое дополняет существующее оружие с баллистической траекторией и значительно расширяет возможности современной наземной артиллерии", - заявили в Boeing.

Пусковая установка M26 диаметром 227 мм и, соответственно, GLSDB должны быть совместимы с пусковыми установками HIMARS и M270. Однако не исключено, что пусковые установки потребуют небольших изменений в аппаратном или программном обеспечении. Это лучший аргумент в пользу непроверенной версии о том, что единственный дополнительный HIMARS в последнем пакете американской помощи связан с предстоящей поставкой GLSDB.

GLSDB не будет самым мощным или дальнобойным боеприпасом Украины для удара по тылу. Украинцы располагают крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow и SCALP-EG с дальностью полета 190 миль, а также ракетами М39 запускаются из пусковой установки HIMARS или M270 и способны преодолевать расстояние до 100 миль. Крылатые ракеты имеют тандемные боеголовки, способные разрушить бункер. Ракеты М39 разбрасывают по тысяче суббоеприпасов.

Что умеют GLSDB, но чего не умеют большинство других боеприпасов, так это маневрировать назад. Если традиционная ракета, даже управляемая, движется по простой баллистической дуге, то боеприпас с отделяемой GLSDB может развернуться для атаки, которую компания Boeing называет "атакой с обратным уклоном". То есть снаряд может поразить цель, скрывающуюся за холмом или в городской застройке.

GLSDB больше похожа на высокоточную бомбу воздушного базирования, чем на ракету наземного базирования.

"Она действительно подходит для более широкого круга заказчиков, поскольку мы используем существующий потенциал, максимизируем его и создаем возможности, которые не имеют ВВС", - заявил Лири журналистам в 2019 году

Хотя было бы несправедливо называть украинские ВВС не иначе как "мощными", нельзя отрицать, что их численность невелика. Пока не начнут поступать европейские F-16, в ее распоряжении будет всего около сотни истребителей и штурмовиков, причем все они советского производства.

Недаром украинские ВВС редко рискуют своими самолетами, совершая бомбовые налеты в воздушном пространстве, контролируемом россиянами.

Вооружив 61 HIMARS и M270 высокоточными глиссирующими боеприпасами, способными наносить удары в тылу, Украина может увеличить число уязвимых для атаки российских целей глубоко за линией фронта и при этом не рисковать драгоценными самолетами.

Новый пакет помощи от США - что известно

20 ноября Министерство обороны США объявило о выделении дополнительной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны на общую сумму в 100 миллионов долларов.

Этот пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование.

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