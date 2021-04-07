Такие учения проводятся в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора, который отстаивает принцип «Коллективная оборона» - «один за всех и все за одного».

Украина в этом году впервые примет участие в семи учениях Организации Североатлантического договора (НАТО) по коллективной обороне.

Как сообщает Министерство обороны Украины, в течение 2021 года представители Вооруженных Сил Украины привлечены к ряду запланированных мероприятий по подготовке сил Альянса.

По словам министра обороны Андрея Тарана, в условиях продолжающейся российской агрессии и ее эскалации, для Украины особой мотивацией стремиться к членству в Альянсе является принцип статьи 5 Вашингтонского договора (о создании НАТО - УНИАН) «Коллективная оборона» - «один за всех и все за одного».

В этой связи участие Украины в учениях Альянса именно по этой тематике в настоящее время приобретает особое значение.

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"Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали совместимость с НАТО. Украинские военные заслужили добрую славу профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из Альянса. Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке «коллективной обороны», которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран-членов рассматривается как нападение на всех", - заявил Таран.

Так, среди учений, к участию в которых Североатлантический Альянс пригласил Украину, - Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter и Steadfast Leda.

Сотрудничество Украины и НАТО

12 июня 2020 года НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей (NATO's Enhanced Opportunities Program - EOP).

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и широкую возможность участвовать в военных учениях Альянса и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

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Автор: Виталий Саенко