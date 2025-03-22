Украина атаковала аэродром 20 марта.

В результате удара по российскому аэродрому "Энгельс" могли погибнуть два пилота стратегического бомбардировщика ТУ-95МС. Военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV назвал несколько возможных версий.

"Относительно поражения самолетов - по снимкам ничего нельзя сказать, но была информация, что могли погибнуть по крайней мере два члена экипажа одного из бомбардировщиков. Очевидно, что они оказались в радиусе взрывов. Вполне возможно, что они стали жертвами не самого попадания, а вторичной детонации", - отметил эксперт.

Он предположил, что пилоты могли пренебречь правилами безопасности:

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"Это, я думаю, наиболее вероятное объяснение. Хотя вполне возможно, что они могли выполнять какие-то функции, которые предусматривали их нахождение на поверхности. Хотя это пилоты самолетов, и что они могли делать на поверхности в то время, как объявлена воздушная тревога, и самолеты не готовились ко взлету, для меня загадка".

Удар по аэродрому "Энгельс" - что сообщалось

Напомним, 20 марта на российском военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области прогремели мощные взрывы. Они стали результатом успешной атаки украинских дронов-камикадзе. Позже появилась информация, что был атакован склад с крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 для бомбардировщиков, которые базируются на этом аэродроме.

Также в сети распространили информацию о возможной гибели двоих пилотов Ту-95МС - Ильи Байкина и Ивана Сидорова (некоторые источники также назвали имя другого пилота – Евгения Сидорова).

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