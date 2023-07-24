Но почву для этой передачи надо готовить уже сейчас.

Украина уже к концу года теоретически может получить ракеты ATACMS, имеющие дальность полёта до 300 километров. Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"В последнее время американцы создали более 4000 ракет ATACMS. Сейчас они заказали новые ракеты PrSM, которые придут на смену ATACMS. К концу года уже первая партия будет заходить. У PrSM дальность за 500 километров. То есть, ATACMS к концу года уже можно начинать получать. Но чтобы хотя бы получить партию в 500 ракет, надо уже сейчас у наших партнёров запрашивать, понимая, что будет идти замена", - сказал он.

Также он отметил, что прошла информация о закупках ATACMS Тайванем, Австралией и Марокко, причём последняя страна как раз и может теоретически передать эти ракеты Украине.

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"Марокко закупает до 50 ракет, а зная, что через Марокко проходит большой траффик вооружения для нас, то можно надеяться, что эти 50 ATACMS в конце концов попадут к нам, и этот процесс нужно педалировать. Марокканцам точно сейчас ATACMS не нужны. Я думаю, что эта партия движется в нашу сторону. Если они появятся в начале августа, то всё пойдёт намного веселее", - сказал он.

По его словам, наилучшим вариантом для Украины будет получение разновидности ATACMS с дальностью полёта до 140 километров, которая имеет суббоеприпасы. В этом случае можно будет "накрывать" сухопутный коридор на Мариуполь и Мелитополь.

ATACMS для Украины - что сообщалось

Напомним, что в США до сих пор не приняли окончательного решения по поставкам в Украину баллистических дальнобойных ракет ATACMS.

Предполагается, что последнее слово будет за президентом США Джо Байденом. При этом сам Байден недавно заявил, что Украина больше нуждается в артиллерийских снарядах, а не в дальнобойных ракетах ATACMS.

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