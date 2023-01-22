Страна готова вести переговоры с союзниками, в том числе - по НАТО.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что будет продолжать переговоры с союзниками касательно поставок танков Украине.

"Мы хотим сделать так, чтобы украинцы победили. Мы хотим, чтобы это было сделано быстро, потому что это лучший способ спасти как можно больше жизней. Великобритания была в авангарде поддержки Украины военной техникой еще до начала вторжения. И мы продолжаем делать это, объявляя об испытаниях танков, а также о целом ряде других военных пожертвований", – сказал он в эфире Sky News.

Говоря о нежелании Берлина предоставить свои танки Leopard Украине и разрешить отправку танков другими странами, имеющими их на вооружении, Клеверли подчеркнул, что Германия сделала очень много для Украины. Министр заверил, что Великобритания "продолжит поддерживать связь с международными партнерами".

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"Я разговаривал со международными коллегами о предоставлении военной техники, в частности танка Leopard 2, который является невероятно эффективной единицей техники. Конечно, я хотел бы, чтобы украинцы были оснащены такими вещами, как Leopard 2, а также артиллерийскими системами, которые им предоставили мы и другие. Я продолжу разговоры с нашими союзниками и друзьями по НАТО, чтобы помочь Украине получить лучшую военную технику, чтобы помочь им защитить себя от этого жестокого вторжения", – добавил он.

Танки Leopard 2 для Украины - последние новости

В течение долгих недель продолжаются дискуссии касательно передачи Германией Украине танков Leopard 2. Немецкое издание Der Spiegel выяснило, что аудит танков провели еще в начале лета. А Business Insider со ссылкой на информированные источники сообщило, что уже бывшая министр обороны Германии Кристин Ламбрехт всеми силами избегала того, чтобы была даже видимость готовности Германии поставить Украине танки. В частности, она запретила проводить инвентаризацию танков Leopard и Leopard 2 в немецкой армии.

Передача Leopard 2 Украине - Германией или другими странами, имеющими их на вооружении, с согласия Берлина - обсуждалось накануне во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8"). Западные союзники не смогли принять единогласное решение, что вызвало негативную реакцию в Бундестаге и критику в адрес Германии со стороны США.

Сразу несколько стран (в их числе Финляндия и Польща) объявили о готовности передать Украине Leopard 2, если Берлин даст "зеленый свет". Украинские власти всячески намекают, что положительного решения все же удалось добиться. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские танкисты начнут обучение на немецких танках Leopard 2, а спикер украинской разведки Андрей Юсов сообщил, что танки будут, но публичная подача этого решения все еще дискутируется.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь отрицает, что его страна блокирует поставки танков Leopard в Украину. Он заявил, что Германия готова быстро двигаться в вопросе танков Leopard 2, если будет договоренность с союзниками.

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